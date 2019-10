Edition du 15 octobre

L'usine Traidib, située à la Guerche-Sur-l'Aubois à entièrement brulé à cause d'un incendie commencé vendredi. On fait le point sur la situation dans ce journal.



Après Bourges contemporain, l'école des Beaux Arts, emmetrop et l'association Bandits Mages se regroupent une nouvelle fois pour un nouveau projet. "Perspectiv Act" va proposer plusieurs expostitions dans la ville pour notamment faire le lien entre science et art.



On terminera cette édition en parlant football. L'attaquant de la Berrichonne de Châteauroux Haissem Hassan convoqué en Equipe de France pour une coupe du Monde. Il nous livre ses impressions avant son départ.