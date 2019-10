Edition du 15 octobre

- Introduire la réalité virtuelle ou augmentée dans le sites culturels, c'est le projet "Vista-Ar", un projet de recherche et de développement coordonné par un enseignant chercheur de Néoma Buisness school Jean-Baptiste Suquet.



- La rentrée des ateliers à l'Opéra de Rouen pour les enfants et les adultes, c'est parti !



- Un nouveau centre de formation dans l'Eure : l' EFC 27 propose à des jeunes lycéen une section foot aménagée ...



- Et enfin une distinction que la région Normandie a décerné à Léon Butez, engagé depuis de très longues années auprès des gens de la rue à Rouen. Distingué de la médaille dans l'ordre national pour le mérite.