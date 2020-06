Edition du 16 juin

Le 2 juin dernier, bars et restaurants reprenaient leurs activités à Bourges et partout en France. Quel bilan de cette reprise ? Nous avons pris la température dans des commerces berruyers.



Parapente, enquête à l'échelle du département ou restauration d'une loge de vignerons. L'agence tourisme et territoire du Cher a choisi 10 projets touristique innovants. Il faut maintenant les financer.



Des idées nouvelles évoquées en musique. C'est l'objectif du grand orchestre du confinement mis en place par un Indrien.