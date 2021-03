Edition du 17 mars

La crise sanitaire qui dure et les autres maladies qui sont parfois oublié. Dans le Cher et l'Indre, l'association OncoBerry craint l'arrivée d'une vague de patients touchés par le cancer, faute de diagnostic. Malgré le contexte, il faut continuer de consulter.



Un nouvelle méthode pour détecter la COVID 19. Les élèves de l'école Jules-Ferry à Châteauroux ont expérimenté hier des tests salivaires. Objectif : quatre dépistages par semaine dans le département dès la semaine prochaine.



Sancerre selectionné pour participer à l'émission "le village préféré des français" sur France 3. Un joli coup de projecteur national. Avec à la clef : des retombées tourstiques et économiques pour le territoire.