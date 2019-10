Edition du 17 octobre

- Point sur le dossier Lubrizol sur ces arrêtés que vient de prendre le préfet contraignant Lubrizol et l'entreprise Normandie logistique à effectuer le suivi des prélèvements sanitaires sur les sites touchés.



- C'est aujourdh'ui la journée mondiale du refus de la misère, on en parle avec Philippe Dupont, le directeur du Centre Abbé Pierre-Emmaüs



- La campagne de vaccination pour la grippe est lancée. Nouveauté cette année, les pharmaciens pourront dans certains cas vacciner eux-mêmes



- Et enfin, si vous avez à coeur de contribuer à la préservation des oeuvres d'art, on vous parle d'un projet de financement participatif au musée des Beaux Arts de Rouen.