Edition du 19 avril

Le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse toujours mobilisé pour obtenir des dessertes supplémentaires dans la gare du Sud de l'Indre. Une action stop train été organisée vendredi. Nous étions sur place.



La campagne de déclarations des revenus est lancé. Dans le Cher on compte plus de 180 000 foyers fiscaux. Il faut privilégier la déclaration en ligne, même si la version papier reste possible.



Le Cher investit toujours plus pour développer son attractivité touristique et inciter les voyageurs à rester plusieurs jours.