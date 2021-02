Edition du 19 février

Les communistes de Bourges tirent la sonnette d'alarme sur la situation des hopitaux de l'agglomération de Bourges. Ils ont lancé une pétition il y a quelques jours. La situation à Bourges est préocupante.



La mobilité se renforce dans l'Indre. Dans l'agglomération de Châteauroux six aires de covoiturage en projet. Une première dans le département.



Et on parlera bande dessinée en fin d'édition avec le nouveau livre de Bernard Capo. L'auteur berruyer imagine la rencontre entre deux personnages berrichons : George Sand et Jean Sautivet.