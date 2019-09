Edition du 19 septembre

Voilà plus de deux mois et demi que les pompiers sont en grève en France. Ils demandent une modification de leurs statuts et plus de reconnaissance.



Une journée pour le climat à Bourges samedi. Un collectif de 25 associations du département sont regroupés pour l’événement. Avec un beau programme à la clef.



La sclérose en plaque à l'honneur à l'occasion d'un trail organisé samedi. Un bon moyen de mieux connaître cette maladie.