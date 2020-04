Edition du 1er avril

L'épidémie de coronavirus en augmentation dans le Cher comme partout en France. Le département est-il prêt à encaisser la vague ? On en parle avec le Préfet dans cette édition.



Dans le reste de l'actualité, les éoliennes font débat. Avant les mesures de confinement, un moratoire concernant les différents projets dans l'Indre avait été demandé au Préfet.



En fin de journal focus sur l'endométriose. Une maladie de plus en plus connue avec de nombreux symptômes.