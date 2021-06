Edition du 1er juin

La ville de Bourges renforce sa police municipale, recrutement prévu de 12 policiers supplémentaires et ouverture de deux nouvelles brigades de proximité. Le maire de Bourges Yann Galut en avait fait une de ses priorités.



On vote dans moins d'un mois pour les élections régionales. Une association souhaite un engagement des candidats pour l'arrêt de l'éolien.



Le contrat de solidarité territorial entre la région Centre et l'agglomération Bourges plus a été mise à jour. Ce dernier permet à des fermes de voir le jour sur d'anciennes friches et d'être aidés financièrement dans leurs projets. C'est le cas de la ferme "Beaux regards".