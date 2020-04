Edition du 20 avril

Un masque réutilisable pour chaque Vierzonnais. C'est le credo du maire Nicolas Sansu. La distribution devrait commencer début mai.



S'évader le temps d'une photo à l'extérieur de son domicile. C'est possible pendant ce confinement grâce à une action proposée par l'office de tourisme de Châteauroux Métropole.



Le Bourges XV de retour en fédérale 2 ! Une montée dans un contexte particulier, entre joie et frustration. On en parle en fin de journal.