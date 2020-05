Edition du 20 mai

Permettre à un large public de s'exprimer sur la crise du Coronavirus. C'est l'objectif de la plate-forme territoriale de coordination en santé COVID-19 dans l'Indre mise en place il y a un peu plus d'un mois.



Une messe chrismale prévue demain à 18h. Elle sera célébrée à huis-clos mais l'archevêque de Bourges Mgr Beau tient à ce qu'elle ait lieu maintenant.



Le weekend de l'Ascension commence demain. Que faire en respectant la limite maximale des 100 kilomètres ? On vous donne quelques conseils



Un clip participatif enregistré par le ténor des Stentor Mathieu Sempéré. Il est accompagné d'une vingtaine de choristes, dont certains d'une chorale de Bourges. On en parle en fin d'édition.