Edition du 20 septembre

Une opération de ramassage des déchets organisé demain dans l'Indre. Un bon moyen d'être sensibilisé à cette cause.



Dans cette édition on fera aussi le point sur les journées du patrimoine ce week-end.

On vous donnera même des idées de sortie.



En fin de journal on jettera un coup d’œil au ciel.

De la chaleur aujourd'hui mais la pluie fait enfin son retour samedi soir.