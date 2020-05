Edition du 22 mai

Quelle prise en charge pour les malades du Coronavirus n'ayant plus besoin de réanimation ? Dans l'Indre on souhaiterait une organisation départementale pour anticiper sur une possible deuxième vague.



La carte scolaire dans l'Indre dévoilée. Une carte scolaire avec autant de suppressions que de créations. Pour autant, elle ne fait toujours pas l'unanimité.



Aux Bains-Douches, le bateau tangue. Déjà miné par des soucis financiers avant le confinement, la situation se tend à la salle de concert de Lignières. Pour survivre durant cette crise elle va devoir se réorganiser.