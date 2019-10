Edition du 22 octobre

Une heure silencieuse hebdomadaire pour les personnes atteintes de trouble du spectre autistique en France. La députée du Cher, Nadia Essayan a déposé une proposition de loi dans ce sens. On en parle dans ce journal.



Un jardin pour la Banque alimentaire de l'Indre. De quoi produire des quantités importantes de légumes pour les bénéficiaires.



De plus en plus de footballeuses à la Berrichonne de Châteauroux. Un effet Coupe du monde mais pas que.