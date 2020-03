Edition du 23 mars

Le diocèse de Bourges béni hier pour faire face à l'épidémie de Coronavirus. On en parle dès le début de cette édition.



800 masques FFP2 pour Vierzon. C'est le don du patron des champigionnières de Sologne. Un acte de solidarité dans cette crise d'épidémie du Coronavirus.



En cette période de confinement on évoquera la manière de réduire le gaspillage alimentaire. En un an le CPIE Brenne Berry a réussi à le réduire de 50% au sein d'établissements scolaires.



En fin d'édition on s'intéressera à la mixité dans le sport. Une mixité encore loin d'être acquise.