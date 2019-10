Edition du 23 octobre

Le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation fête cette année ses 20 ans. Dans cette édition on ouvre un dossier afin de vous faire découvrir ce service plus en détail.



Une convention signée entre la CCI de l'Indre et la chambre syndicale des buralistes. Objectif : diversifier leurs activités pour éviter la fermeture.



En fin de journal on jettera un coup d'oeil au ciel du Berry. De la pluie le matin, du soleil l'après-midi.