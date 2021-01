Edition du 25 janvier

Quels projets pour Bourges Plus ? L'agglomération berruyère travaille notamment sur deux dossiers : l'ancien site de la Maison de la Culture et le quartier Lahitolle. On fait le point en début d'édition.



Du soutien pour les apprentis serveurs et cuisiniers du CFA des métiers de l'Indre. Chaque semaine un restaurateur vient donner quelques conseils.



Plus de 2 000 kms de marche entre le Mont Saint Michel et Saint Nazaire ! C'est la randonnée effectuée par une berrichonne en septembre dernier. Prenez vos sac à dos, on part en rando en fin d'édition !