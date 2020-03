Edition du 25 mars

Aujourd'hui c'est l'Annonciation. Le confinement n'empêchera pas les Chrétiens de célébrer cette journée. Les cloches vont sonner au même moment partout en France à 19h30 et des bougies vont être allumées.



Des équipements mis en place à la disposition des routiers arrivant dans l'Indre. Un moyen de prendre une douche et de se restaurer.



Les marchés alimentaires à ciel ouvert désormais interdits en France. Pour le président du syndicat des marchés du Berry ils ont pourtant un rôle important à tenir dans cette crise. On en parle en fin d'édition.