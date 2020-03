Edition du 26 mars

L'épidémie de coronavirus a eu un impact sur les élections municipales.

Les maires nouvellement élus sont dans l'attente d'accéder à leurs nouvelles fonctions. En attendant, ils sont en contact avec les maires sortants. Nous verrons comment cela se passe à Villedieu sur Indre, à Saint-Amand-Montrond et au Poinçonnet.



Malgré la crise sanitaire le monde associatif s'adapte. C'est le cas de la Croix rouge dans le Cher. L'association a mis en place une action de portage de nourriture et de médicaments à domicile pour les personnes qui en ont besoin.



Enfin la décision est tombée concernant la mise en place d'un couvre-feu à Saint-Amand-Montrond. On vous dit tout dans cette édition.