Edition du 26 novembre

Un sac de secours mis en place par la ville de La Châtre. Un nouveau dispositif pour venir en aide aux femmes victimes de violence conjugale.



Confinement et addictions ne font pas bon ménage. Le contexte actuel est vecteur d'angoisse et donc un terreau favorable pour l'addiction. Comment faire face ? On en parle avec un psychologue.



Les Poilus de Châteauroux morts pour la France recensés sur un site Internet. L'occasion d'obtenir de nombreuses informations grâce à un travail sur plusieurs années.