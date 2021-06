Edition du 29 juin

Les festivals ont-ils du mal à vendre leurs places ? Roselyne Bachelot a défendu le pass sanitaire, pour elle “c’est une opportunité”. La ministre de la culture était à Bourges hier pour la deuxième édition des Etats Généraux des festivals, juste après la clôture du Printemps.



Et si vous faisiez une action solidaire et écologique ? C'est possible grâce à la collecte de vieux téléphones organisée à Châteauroux par l'association Ecosystem jusqu'à jeudi.



Les compétitions de pétanque ont repris en France et dans l'Indre. Une reprise avec une nouvelle présidence depuis le mois de décembre et la prise de fonction de Marie-Agnès Dallot.