Edition du 29 juin - deuxième tour des élections municipales

Bourges prend un virage. Après 25 ans de gouvernance de la droite, la gauche est de retour aux affaires. Yann Galut, candidat du rassemblement de la gauche et des écologistes remporte la mairie avec 54,95% des voix.



Virage dans l'autre sens en revanche dans la commune du Blanc dans l'Indre. Après 37 ans à gauche, la ville passe à droite. Ghilles Lherpinière a remporté une large victoire receuillant plus de 61% des suffrages.



On fera également un point sur les résultats des autres communes en Berry, comme à Levroux ou le scrutin s'est joué à 21 voix, à Saint-Florent-sur-Cher, Saint-Marcel ou encore Massay.