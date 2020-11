Edition du 3 novembre

Les élus locaux s'engagent en faveur des petits commerces fermés à cause du confinement. Une délégation de l'Indre reçue hier par le Préfet.



Une antenne locale de l'UNICEF dans le Cher vient tout juste d'être créer. Objectif : soutenir l'organisation mais également mener des actions locales.



A partir d'aujourd'hui les messes ne sont plus possibles même si les lieux de culte restent ouverts. On fait le point avec l'archevêque de Bourges en fin d'édition.