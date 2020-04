Edition du 30 avril

En cette période de confinement, comment faire face aux deuils ? Des deuils parfois difficile à accepter en raison des différentes mesures de restriction.



Les zones de non traitement de pesticides réduites en Berry durant le confinement. La délégation locale des Verts s'agace de cette situation et pointe du doigt les risques pour la santé.



Après la presse écrite et la télévision, place à la radio ! Dernier épisode de notre série sur la presse berrichonne face à l'épidémie. Nous évoquerons comment votre radio RCF en Berry adapte ses programmes.