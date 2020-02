Edition du 5 février

- Rouen labellisée Station de tourisme on en parle ce matin avec le président du Rouen Normandie Tourisme et Congrès, Laurent Bonnaterre



- L'association France Palestine solidarité appelle à un rassemblement ce mercredi 5 février à Rouen pour dénoncer le plan de paix de Donald Trump.



- Et enfin la communauté de l'Arche à Ecorchebeuf s'agrandit ! C'est aujourdh'ui l'inauguration d'une nouvelle salle communautaire et l'extension des deux foyers. Feront le déplacement pour l'occasion, le président du département Bertand Bellanger et la vice-présidente, en charge de l'action sociale Blandine Lefèbvre