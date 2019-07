Edition du 5 juillet

Dans ce journal on ouvre un dossier sur l'équipement de la police municipale. A Châteauroux, l'armement en lanceurs de balles de défense provoque des inquiétudes. Du côté de Bourges la ville a décidé d'armer sa police avec des armes létales. Depuis plus d'un an et demi certains agents sont équipés de pistolets.



On clôturera ce journal par un sujet plus léger. Depuis 2013, un ancien chef d'entreprise berrichon est passé à la photographie après un dépôt de bilan.

L'artiste fait parler de lui et notamment grâce à sa dernière exposition.