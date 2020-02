Edition du 6 février

Et si vous faisiez le choix d'accouchement autrement ? C'est la proposition de l'unité physiologique de la maternité de Châteauroux. Elle est en plein développement.



Plus que deux jours pour s'inscrire sur les listes électorales pour les municipales de mars prochain. Des agents de la Préfecture de l'Indre étaient présents il y a peu pour sensibiliser les étudiants castelroussins.



En fin d'édition on continuera d'aborder cette thématique. Vous entendrez Philippe Mousny, quatrième candidat à Bourges.