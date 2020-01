Edition du 6 janvier

- Le mois de janvier est traditionnellement le mois des voeux et souhaits en tous genres. Nathan Sifflet a promené son micro dans les rues de Rouen.



- C'était ce samedi la journée mondiale du braille ! Bernard Boucourt habite Evreux et... à 86 ans, devenu aveugle, il dispense des cours d'anglais grâce à son associaton : "l'anglais à la lumière d'un aveugle"



- Et puis nous irons du côté de Dieppe où il est question de déplacer l'église Saint-Valery à Varengeville-sur-Mer...