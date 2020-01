Edition du 7 janvier

Le glyphosate est-il réellement présent dans l'organisme des agriculteurs indriens ? Pour le savoir, ils décident d'effectuer leurs propres tests.



Le site du Bon Pasteur pourrait bientôt renaître dans le centre-ville de Bourges. Après un appel à candidature lancé il y a quelques mois, la ville a finalement choisi un projet porté par la SEM Territoria.



La cathédrale de Jean Linard, située à Neuvy-les-deux-Clochers pourrait ne plus être ouverte au public. La communication semble bloquée entre les propriétaires et l'association qui fait vivre le lieu. On en parle dans cette édition.