Edition du 8 janvier

- La maison de la famille et de la solidarité des Andelys labellisée France service... Un progrès notable dans l'accueil et l'accompagnement des personnes dans leurs démarches auprès des services publics



- A l'aune de cette nouvelle année, nous voulions vous partager le parcours remarquable d'un jeune Lybien de 20 ans Muhannad Algis. il a été élu Dieppois de l'année



- Et enfin un spectacle à vous signaler au Rive gauche ce jeudi ! Orphée et Euydice revisité. La directrice du Rive gauche, Raphaëlle Girard nous en parle...