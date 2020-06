Edition du 9 juin

La droite et le centre s'unissent à Bourges avec une liste commune entre Pascal Blanc et Philippe Mousny pour le second tour des Municipales le 28 juin prochain. Les négociations, difficiles ont finalement abouti.



Les réserves de sang au plus bas, pourtant les demandes augmentent. L'établissement français du sang lance un appel aux dons.



20% : c'est le nombre de bénéficiaires en plus enregistrés par la banque alimentaire du Cher depuis le déconfinement. L'association craint surtout une aggravation de la situation en septembre.