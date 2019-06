Edition du jeudi 13 juin

- A Brides les bains les acteurs économiques n'en peuvent plus. Les reports successifs de l'ouverture de la station thermale les empêchent de se projeter sur la saison estivale. Ils ont montés un collectif pour alerter sur la situation.

- Le SCOT, schéma de cohérence territoriale devrait être adopté d'ici la fin du mois de juin pour le bassin de vie de Chambéry, Aix-Les-Bains et Montmélian. Ce document établi les axes de developpement pour les vingt prochaines années. Des voix s'élèvent contre le chiffre des futurs habitants pris en compte pour l'établir.

- Sensibiliser les habitants et les travailleurs à l'environnement, c'est l'objectif fixé par plusieurs associations de montmellian qui défendent la biodiversité. Une déambulation dans la ville est organisée ce samedi.