Édition du jeudi 13 juin 2019

Vivre ensemble un moment d'amitié et de partage, c'est la modeste ambition de la rando de toutes les couleurs: elle est organisée ce dimanche dans le diocèse de Poitiers à l'adresse des personnes homosexuelles et de leurs proches.



Le musée du Clos Lucé en Indre et Loire, dernière demeure de Léonard de Vinci, accueille jusqu'en septembre prochain la tapisserie de la Cène. C'est la première fois que l'oeuvre quitte le musée du Vatican