Edition du jeudi 19 mars

- Des entreprises au ralenti, un mois de mars avec peu ou pas d'activité... Nous entendrons le témoignage de Kaynoush Naraghi, dirgeante de l'AFFINISEP à Petit Couronne

- Et puis on poursuit notre feuilleton l'école à la maison avec ce matin des étudiants confinés, en pleine préparation de concours, et une maman mobilisée pour assurer l'intendance...

- Et enfin nous entendrons un appel urgent d'une habitante de la Métropole, celui de Corinne Le Cam qui s'inquiètait jusqu'à hier après-midi pour la distribution alimentaire des personnes de la rue. Depuis,les maraudes ont repris !