Edition du jeudi 20 février

1-Localiser facilement les lieux de vente de produits locaux en circuit court près de chez vous, c'est le principe de « Mon Panier76 ». on en parle avec Patrick Chauvet,Vice-président du département, en charge de l'agriculture et de la ruralité



2-Et puis on vous parle ce matin d'une fresque collaborative est en cours de résaliation sur le mur de la déchetterie, quai du pré aux loups à Rouen.



3- Et enfin le Salon des artistes indépendants normands se tient à la Halle aux Toiles à Rouen jusqu'au 1er mars, nous entendrons sa présidente et commissaire d'exposition, Laurence Coudrey