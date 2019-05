Edition du jeudi 23 mai

- Les élections européennes se tiendront ce dimanche en France. Alors que l'on parle d'une nouvelle abstention record, des étudiants témoignent de leur volonté d'aller voter.

- Le festival du Premier roman a débuté hier et se prolonge tout le we. Une 32ème édtion qui vous propose d'aller à la rencontre des auteurs. Cette année, c'est la Roumanie qui est à l'honneur.

- Enfin, une course solidaire est organisée ce we à la motte servolex. C'est la 2ème édition du relai pour la vie. Objectif: 24h de course non stop contre le cancer. Marie Bochet et Victor Mufat jeandet sont les parrains.