Edition du jeudi 28 mai

- Date de réouvertures des bars, hôtels et restaurants, les professionnels devraient être fixés à 17h. Entre inquiétude et adaptation aux futures règles sanitaires sur terre comme sur l'eau.

- La réouverture des cinémas se profile pour début juillet. La programmation des salles obscures est forcément bousculée par le confinement, mais peut être au bénéfice des cinéphiles.

- Gautier Capuçon sur les routes de France cet été. le violonceliste chambérien propose de se produire seul partout où on voudra bien l'accueillir. un véritable retour aux sources pour le musicien.