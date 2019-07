Édition du jeudi 4 juillet 2019

La fréquentation des TER en forte hausse dans la région et une régularité améliorée : annonces faites par la SNCF et la région ce lundi. Et pour attirer encore plus de voyageurs, tout l'été des bons plans sont proposés.



Le handball féminin est de retour sur le devant de la scène dans le Poitou: avec le beau parcours de Celles sur Belle en coupe de France et la saison plus que satisfaisante des handballeuses de Grand Poitiers, le handball féminin se porte bien. En témoigne également son succès auprès des jeunes poitevines