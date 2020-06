Edition du jeudi 4 juin

- Nombreux français encore indécis pour leur destination des vacances estivales. Savoir mont blanc tourisme lance une campagne de communication pour attirer les touristes en montagne.

- Emmaüs a de nouveau ouvert ses portes au clients pour les ventes et les dépots. RCF s'est rendu dans la salle des ventes pour ces retrouvailles entre bénévoles, compagnons et habitués.

- les finances des dioceses savoyards ne sont pas au beau fixe après le confinement et les messes interdites. Lancement de la campagne du denier de l'Eglise ce 7 juin pour renflouer les caisses.