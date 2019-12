Edition du jeudi 5 décembre

C'est parti pour une journée de grève qui sera très suivie semble t-il. Le point au début de ce journal.



- A 15 jours de la fin de l'année on fait un point sur la collecte du denier de l'Eglise 2019.



- Enn 2022 la ville de Sotteville-lès Rouen accueillera la jeunesse du monde entier à l'occasion des Gymnasiades. Christophe Delamare, adjoint au maire en charge des sports nous en parle



- Et enfin un film sorti en salle hier," Made in Bangladesh", on en parle à la fin de ce journal.