Edition du jeudi 9 janvier

- Quand l'entreprise se met au vert, ou comment conjuguer travail et attention à l'environnement, c'est la question que nous avons posé à Romain Debray, directeur de l'agence normande de la biodiversité



- Et puis l'école chez vous, vous connaissez ? Une structure à dimension nationale qui permet à des enfants empêchés par la maladie ou le handicap de poursuivre leur scolarité !



- Et puis il est en train de perdre toutes ses épines dans votre salon, et vous ne savez que faire de votre sapin de Noël. Edina Mezaros vous donne quelques conseils afin qu'il soit recyclé...



- Et enfin c'est aujourd'hui une grand journée de mobilisation partout en France et notre Normandie ne fera pas exception...