Edition du lundi 10 février

- Katapult l'incubateur de l'ADRESS qui soutient les projets socialement innovants ouvre les candidatures pour la 3e promotion. Amandine le Postec nous rappelle les conditions pour espérere être retenu



- L'évêque du Havre, le Conseil pastoral maritime et l'antenne sociale du diocèse sortent de leur silence pour dénoncer les blocages qui menacent l'activité économique du port du Havre.



- C'était jeudi 6 février dernier la journée sans portable... Nathan sifflet a cherché à en savoir plus sur les comportements de nos contemporains avec leur téléphone.



-Et enfin vigilance ce lundi encore. Le vent a soufflé fort hier soir et persite ce lundi encore. On fait le point sur la tempete Ciara avec la météo en fin de journal..