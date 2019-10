Edition du lundi 21 octobre 2019 à 07h01

Le syndicat mixte de l'aéroport a choisi vendredi soir le nouvel exploitant et gestionnair de l'aéroport. Il s'agira de la société Sealar. Plus de détails dans cette édition.



Oubliés les paniers en osier, les pièces sonnantes et trébuchantes. A Buxerolles, la paroisse de Saint-Jacques-des-Hauts de Poitiers se lance dans la quête 2.0. Depuis deux semaines, une borne de paiement dématérialisé a été installée au fond de l'église



Les Internationaux de Tennis Féminins de la Vienne ça commence, c'est cette semaine jusqu'à dimanche