Edition du lundi 21 septembre

Pedagogie et esperance. Ce sont les maitres mots de Monseigneur Ballot contre le rétablissement de la peine de mort. L'archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise, réagit à notre micro suite au sondage du journal Le Monde.



Les stations commencent leur recrutement pour la saison d'hiver. Un recrutement timide avant une saison teintée d'incertitudes.



Une nouvelle exposition est proposée à la galerie Eureka. avec un thème à vous ravir les oreilles : Le son et ses mystères...