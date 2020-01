Edition du lundi 27 janvier

- La Chambre de Commerce et d'Industrie Normandie a signé vendredi 24 janvier une convention avec l'Etat, renouvelant ainsi le partenariat fort au service des territoires et des entreprises de la région. Les explications de Gilles Treuil, président de la CCI Normandie



- Le sport sur ordonnance, c'est ce que propose l'association Vital Action, créée dans la Métropole rouennaise. Le point avec le Dr Bruno Burel, président de Vital Action



- Et puis un livre à vous signaler, intitulé "Elles étaient une fois celles qui osent" qui rassemble des portraits de femmes au parcours original... Nous entendrons l'éditrice de cet ouvrage collectif, Clotilde Henry des éditions deux plumes