Edition du lundi 30 mars

- Quels sont les risques psychologique d'un confinement prolongé et comment tenir en cette période inédite que nous traversons ? Nous entendrons l'avis et les conseil sde Michel Cabaret, pscyhologue et psychothérapeute



- Et puis comment dans la prière, se relier les uns aux autres, pour confier toutes celles et ceux qui sont en première ligne ? Nous entendrons une habitante de l'Eure, Aude Chazy nous relater la mise en place d'une immense chaine de prière...



- et puis Nathan Sifflet nous rappelle les consignes si vous devez absolument sortir...