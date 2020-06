Edition du lundi 8 juin

- La culture comme soupape pendant le confinement et maintenant ? Les musées du département réouvrent petit à petit leurs portes et le public revient pour admirer les oeuvres en chair et en os.

- Les entreprises du département ont diversifié leur fabrication pendant le confinement pour faire face aux difficultés financières. C'est le cas d'une entreprise d'insersion par le travail installée à St Pierre d'Albigny qui s'est lancée dans la fabrication de masques !