Édition du mardi 11 juin 2019

Alors que la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église a lancé la semaine dernière un grand appel à témoin, plusieurs voix s'élèvent pour qu'un travail de vérité profond soit fait au sein de l'Église et dans la société. Véronique MAGRON, soeur dominicaine et théologienne, est l'une d'entre elle, nous l'entendrons dans cette édition.



À moins d'un an des élections municipales, le parti communiste de la Vienne lance sa campagne, avec un objectif: participer au rassemblement de la gauche.