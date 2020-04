Edition du mardi 15 avril

- Comment faire garder les enfants pendant ce temps de vacances, lorsqu'on est personnel soignant ou de la police ou de la gendaremerie et que les grands-parents manquent cruellement ? Anne Gosse directrice de l'école St Dominique à Rouen nous fait part de la mobilisation exceptionnelle qui se met en place pour assurer l'accueil et el divertissement de ces chères têtes blondes...



- Les universités ne réouvriront pas leurs portes avant l'été. On fait le point sur la situation en Normandie avec Aude Remy au début de ce journal



- La Matmut annonce un gel de ses tarifs pour l'année 2021 et un geste fort en direction despersonnels soignants et personnes précarisées dans leurs emplois !



-Et enfin participez à composer les plus belles photos de Rouen et sa région, avec le #Fenêtres sur Rouen.